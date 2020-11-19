На всей территории Украины к 2030 году полностью заменят общественный транспорт на электрический. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Электробусы выедут на дороги страны в связи с внедрением Национальной транспортной стратегии.

Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них.

Отмечается, что в Украине на ноябрь 2020 года зарегистрировали 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Также проект направлен на стимуляцию украинского автомобилестроения в области электрокаров.

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