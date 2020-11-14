В Украине нельзя останавливать метро и наземный общественный транспорт. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Запрет на движение транспорта приведет к полному локдауну, который приведет к краху экономики.

Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, ​​делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины за сутки зафиксировали 12 524 случая коронавирусной инфекции. Всего в стране лабораторно подтвердили более 525 тысяч заражений.