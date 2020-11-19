Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством.

О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, сообщает ТАСС.

В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством - не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я (и в спорте - ред.) начинал тренироваться.

На днях "Коммерсант" сообщил о том, что Нурмагомедов стал совладельцем и лицом нового виртуального мобильного оператора Eagle Mobile, который планируют запустить в декабре н мобильных сетях оператора Tele2.

Непобежденный боец смешанных единоборств (MMA) опроверг слухи о том, что идет в большую политику.

Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно.

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что не намерен продолжать карьеру профессионального бойца.

Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и все выиграл. Чемпионский титул, завоеванный в 2018 году, он защитил трижды.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов назвал сильнейших боксеров мира.