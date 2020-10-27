В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и все выиграл Источник: UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов в интервью Sky Sports рассказал, кого считает сильнейшими боксерами мира.

По мнению бойца, лучшие в мире - Александр Усик, Василий Ломаченко, Канело Альварес и Тайсон Фьюри. Нурмагомедов затруднился ответить, кто из них лучше.

Очень хочу увидеть бой Усик - Фьюри. Усик хорош техникой и навыками, у него отличная работа ног и физическая готовность. Он не похож на других тяжеловесов.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и все выиграл. Чемпионский титул, завоеванный в 2018 году, он защитил трижды.

Ранее сообщалось, что сколько Усик и Чисора получат за бой.