Хабиб Нурмагомедов назвал сильнейших боксеров мира (видео) [ Редактировать ]
Источник: UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов в интервью Sky Sports рассказал, кого считает сильнейшими боксерами мира.
По мнению бойца, лучшие в мире - Александр Усик, Василий Ломаченко, Канело Альварес и Тайсон Фьюри. Нурмагомедов затруднился ответить, кто из них лучше.
Очень хочу увидеть бой Усик - Фьюри. Усик хорош техникой и навыками, у него отличная работа ног и физическая готовность. Он не похож на других тяжеловесов.
Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.
October 24, 2020
В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и все выиграл. Чемпионский титул, завоеванный в 2018 году, он защитил трижды.
Ранее сообщалось, что сколько Усик и Чисора получат за бой.
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