Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона "тварью" (фото) [ Редактировать ]
Источник: UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "тварью".
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.
Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком.
В своем Instagram россиянин опубликовал фото президента Французской Республики с отпечатком подошвы на лице.
Напомним, что 16 октября выходец из Чечни Абдулахан Анзоров отрубил голову школьному учителю вблизи Парижа. Таким образом он наказал его за то, что тот показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Президент Макрон в обращении к нации заявил, что нападающий своим поступком "хотел убить Республику вместе с ее ценностями" и пригрозил массовой депортацией исламистов.
В четверг, 29 октября, во Франции произошла серия атак террористов. В Ницце исламист из Туниса убил троих прихожан базилики Нотр-Дам. Позднее в Авиньоне был застрелен мужчина, напавший на людей с ножом.
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Правоохранители взяли под охрану церкви и школы по всей стране.
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