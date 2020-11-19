США выделят Украине 4 млн долларов на Морскую охрану [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки выделят Украине 4 млн долларов на развитие Морской охраны в Мариуполе и Бердянске.
Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Twitter.
Средства выделят через программу экспортного контроля и безопасности границ.
"Новое оборудование поможет Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", - отметили в дипломатическом представительстве.
Ранее в Раде рассказали, когда Украина получит транш МВФ. Также мы писали о том, что Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса.
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