Соединенные Штаты Америки выделят Украине 4 млн долларов на развитие Морской охраны в Мариуполе и Бердянске.

Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Twitter.

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Средства выделят через программу экспортного контроля и безопасности границ.

"Новое оборудование поможет Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", - отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее в Раде рассказали, когда Украина получит транш МВФ. Также мы писали о том, что Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса.