В МВФ назвали условие для выделения транша помощи Украине [ Редактировать ]
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако для выделения очередного транша кредита необходимо полное взаимопонимание, написала Георгиева в своем Twitter.
"Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в действиях", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 17 ноября распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Владимир Зеленский провели телефонную беседу. Стороны обсудили продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.
Зеленский заявил, что команды Украины и МВФ "имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию".
Ранее сообщалось, что руководитель Нацбанка начнет переговоры с МВФ.
по теме
В Минздраве рассказали, от чего будет зависеть эффективность карантина выходного дня
В ведомстве прокомментировали возможное введение локдауна и назвали его последствия
Во вторник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Сгатоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,01%