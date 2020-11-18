Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако для выделения очередного транша кредита необходимо полное взаимопонимание, написала Георгиева в своем Twitter.

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"Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 17 ноября распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Владимир Зеленский провели телефонную беседу. Стороны обсудили продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.

Зеленский заявил, что команды Украины и МВФ "имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию".

Ранее сообщалось, что руководитель Нацбанка начнет переговоры с МВФ.