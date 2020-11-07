Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса [ Редактировать ]
Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.
"Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.
🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
Ранее сообщалось, что в штабе ООС назвали четыре новых участка разведения сил на Донбассе.
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