В Украине спрогнозировали до 33 тысяч жертв коронавируса [ Редактировать ]
В Украине к концу 2020 года ожидают около 33 жертв коронавируса. Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня. Такой прогноз дает Киевска школа экономики (KSE).
Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:
- зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;
- желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;
- черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.
Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.
Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.
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