В Украине к концу 2020 года ожидают около 33 жертв коронавируса. Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня. Такой прогноз дает Киевска школа экономики (KSE).

Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;

желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;

черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.

Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.

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