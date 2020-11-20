Дело Майдана: Венедиктова записала видеообращение [ Редактировать ]
В пятницу, 20 ноября, Генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала видеообращение, в котором рассказала о ходе расследований по делам Майдана.
Она напомнила, что в ходе протестов зимой 2013-2014 годов погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранитлей, более 2500 человек пострадали, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствах.
Сейчас продолжаются досудебные расследования в 60 уголовных делах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек.
С начала года сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.
Мы движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, повлекших и сопровождавших массовые протесты, несмотря на любые преграды и критику.
Генпрокурор подробно рассказала о состоянии дел Майдана к седьмой годовщине.
Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.
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