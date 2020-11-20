В Украине сократилась загруженность коек для больных COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине сократилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (18,7%), Луганской (24%), Тернопольской (40,9%), Кировоградской (43%), Одесской (47,1%), Волынской (49,8%) и Днепропетровской (49,4%) областях.
В Киеве заняты 53,3% коек. Самая плохая ситуация в Черкасской и Полтавской областях - здесь заполнены 71,1% и 71,8% кроватей соответственно.
Всего по стране введено уже 53 335 больничных кроватей для пациентов с COVID-19. В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается количество коек с кислородом.
по теме
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Пацієнти скаржаться на дефіцит кисню - його дають лише 15 хвилин на день
Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день, втім в МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправляти
Заступниця міністра охорони здоров`я України Ірина Микичак розповіла про те, як можна зупинити пандемію коронавірусу
Медична система України має свою межу, тому українцям варто докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил