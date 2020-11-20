В Украине сократилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (18,7%), Луганской (24%), Тернопольской (40,9%), Кировоградской (43%), Одесской (47,1%), Волынской (49,8%) и Днепропетровской (49,4%) областях.

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В Киеве заняты 53,3% коек. Самая плохая ситуация в Черкасской и Полтавской областях - здесь заполнены 71,1% и 71,8% кроватей соответственно.

Всего по стране введено уже 53 335 больничных кроватей для пациентов с COVID-19. В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается количество коек с кислородом.