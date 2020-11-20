На дорогах столицы Украины замечен крайне редкий дорогой внедорожник марки Aston Martin DBX 2021. Фотоснимок эксклюзивного кроссовера сделал владелец Инстаграм-канала @drive.luxury.

Особенностью этого роскошного британского внедорожника является то, что он не только редкий, но и крайне дорогой. Стоимость нового экземпляра составляет 7,1 миллион гривен (около 250 тысяч долларов).

Силовая установка представлена 4-литровым V8 двигателем Mercedes-AMG, выдающей мощность 550 л.с. Такие возможности позволяют кроссоверу разгоняться до "сотни" за 4,5 секунды и достигать максимальной скорости в 291 км/ч.

Также в комплекте предоставляется бесключевая система доступа, электропакет, трехзонный климат-контроль, камеры 360-градусного обзора, громкая 800-ваттная аудиосистема, автоматическое торможение и контроль слепых зон.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине презентовали предельно дешевый внедорожник JETOUR X70. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов.