На улицах Киева замечен внедорожник стоимостью 25 миллионов (фото) [ Редактировать ]
Источник: ТопЖыр
Невероятно дорогой и редкий Rolls-Royce Cullinan с эксклюзивным тюнингом от Mansory оказался на улицах Киева.
Стоимость такого роскошного кроссовера в базе составляет от 335 тысяч долларов, но именно богатый тюнинг Mansory Billionaire Edition доводит ценник до 900 тысяч долларов или 25 миллионов гривен, что почти втрое дороже оригинальной модели.
Фото: instagram.com/king_artur.ua
Более того, Rolls-Royce Cullinan с таким тюнингом в мире насчитывается всего 13.
Внешне отличить базовую модель от Mansory Billionaire Edition можно по 22-дюймовым дискам, широким колесным аркам и заниженной посадке.
Оснащается такой кроссовер двигателем V12 рабочим объемом 6,75-литров и двумя турбинами – силовая установка выдает до 611 л.с. Разгон до 100 км/ч на таком роскошном седане занимает всего 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Rolls-Royce установил мировой рекорд за 116 лет. Также напомним, как в Монако заметили украинский Rolls-Royce за 12 миллионов.
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