Кроссоверы в Украине являются одним из самых востребованных классов автомобилей, а их рынок растет быстрыми темпами. Это универсальные машины для любых случаев: солидные, удобные, вместительные, практичные, выносливые.

С таким большим количеством опций покупатели подержанных внедорожников сегодня избалованы выбором, что сделало подбор лучшего б/у кроссовера в Украине очень сложной задачей.

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Недавно эту задачу упростили в Великобритании, где популярный ресурс Carbuyer составил рейтинг из ТОП-10 лучших кроссоверов на вторичном рынке в пределах 8 лет и до 20 тысяч долларов.

Skoda Karoq

Mazda CX-3 (2015-2020)

Renault Kadjar

Ford Kuga (2012-2020)

Peugeot 2008 (2013-2019)

Toyota RAV4 (2013-2019)

Volvo XC60

BMW X1

Suzuki Vitara

Kia Sportage

Почему б/у лучше?

Покупка и владение новым автомобилем безусловно приятно, но выгодно ли это? Наибольшую озабоченность у покупателей новых автомобилей вызывает существенная потеря стоимости со временем, обычно называемая "амортизацией".

Вы должны понимать, что как только новый автомобиль выехал за пределы автосалона, то он уже потерял 20% своей стоимости, и не важно, что пробег на нем будет менее 100 км. Он уже б/у. Быстрее всего в цене автомобили теряют в первые три года своей жизни.

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Но по истечению этого срока износ автомобиля имеет тенденцию замедляться. Это самое удачное время для его приобретения – можно сэкономить кучу денег и получить практически "свежий" внедорожник, но по вменяемой цене.

В 2020 году наиболее привлекательным и выгодным с точки зрения покупки является модельный ряд 2017-2016 годов – такие кроссоверы уже прошли "обкатку" и не более 100 тысяч км, а значит они могут оставаться еще на гарантии и поломок у них практически нет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как по улицам Киева разъезжает внедорожник стоимостью 25 миллионов. А недавно Rolls-Royce представил первый в истории электрокар.