Составлен рейтинг ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов [ Редактировать ]
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Кроссоверы в Украине являются одним из самых востребованных классов автомобилей, а их рынок растет быстрыми темпами. Это универсальные машины для любых случаев: солидные, удобные, вместительные, практичные, выносливые.
С таким большим количеством опций покупатели подержанных внедорожников сегодня избалованы выбором, что сделало подбор лучшего б/у кроссовера в Украине очень сложной задачей.
Недавно эту задачу упростили в Великобритании, где популярный ресурс Carbuyer составил рейтинг из ТОП-10 лучших кроссоверов на вторичном рынке в пределах 8 лет и до 20 тысяч долларов.
- Skoda Karoq
- Mazda CX-3 (2015-2020)
- Renault Kadjar
- Ford Kuga (2012-2020)
- Peugeot 2008 (2013-2019)
- Toyota RAV4 (2013-2019)
- Volvo XC60
- BMW X1
- Suzuki Vitara
- Kia Sportage
Почему б/у лучше?
Покупка и владение новым автомобилем безусловно приятно, но выгодно ли это? Наибольшую озабоченность у покупателей новых автомобилей вызывает существенная потеря стоимости со временем, обычно называемая "амортизацией".
Вы должны понимать, что как только новый автомобиль выехал за пределы автосалона, то он уже потерял 20% своей стоимости, и не важно, что пробег на нем будет менее 100 км. Он уже б/у. Быстрее всего в цене автомобили теряют в первые три года своей жизни.
Но по истечению этого срока износ автомобиля имеет тенденцию замедляться. Это самое удачное время для его приобретения – можно сэкономить кучу денег и получить практически "свежий" внедорожник, но по вменяемой цене.
В 2020 году наиболее привлекательным и выгодным с точки зрения покупки является модельный ряд 2017-2016 годов – такие кроссоверы уже прошли "обкатку" и не более 100 тысяч км, а значит они могут оставаться еще на гарантии и поломок у них практически нет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как по улицам Киева разъезжает внедорожник стоимостью 25 миллионов. А недавно Rolls-Royce представил первый в истории электрокар.
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