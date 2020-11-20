Известный украинский легкоатлет умер в 27 лет (видео) [ Редактировать ]
Источник: Федерация легкой атлетики Украины
В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни молодой украинский легкоатлет Николай Багач. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Николай занимался толканием ядра и представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Парню было всего 27 лет. О причинах смерти не сообщается.
Николай был сыном прославленного украинского легкоатлета, бронзового медалиста Олимпийских игр 1996 года в Атланте по толканию ядра Александра Багача.
В сети есть видео выступления Багача-младшего на Кубке Киева в 2016 году.
Как сообщалось ранее, украинскую чемпионку по легкой атлетике отстранили от Олимпийских игр.
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