В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни молодой украинский легкоатлет Николай Багач. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Николай занимался толканием ядра и представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Парню было всего 27 лет. О причинах смерти не сообщается.

Николай был сыном прославленного украинского легкоатлета, бронзового медалиста Олимпийских игр 1996 года в Атланте по толканию ядра Александра Багача.

В сети есть видео выступления Багача-младшего на Кубке Киева в 2016 году.

Как сообщалось ранее, украинскую чемпионку по легкой атлетике отстранили от Олимпийских игр.