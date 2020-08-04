Двукратную чемпионку Европы (в Амстердаме-2016 и Берлине-2018), а также победительницу Европейских игр в Минске-2019 в беге на 800 метров Наталья Прищепу, в организме которой обнаружили запрещенный препарат гидрохлортиазид, дисквалифицировали на 20 месяцев.

Такое решение в понедельник, 3 августа, приняла Athletics Integrity Unit - организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Аннулированы все результаты и достижения Прищепы, включая любые титулы, награды, медали, очки, призовые и денежные вознаграждения, начиная с 16 января 2020 года.

25-летнюю украинскую спортсменку отстранили от соревнований до 15 сентября 2021 года. Таким образом легкоатлетка из Ривно не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.

Как информирует официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, Наталья Прищепа (Кроль - ред.) согласилась с последствиями за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

В 2019 году Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Романа Кроля и взяла его фамилию.

Ранее сообщалось, что футболисты Украины получили пожизненную дисквалификацию в Армении за участие в "договорняках".