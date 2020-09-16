Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победила в секторе для прыжков в высоту на мемориале Бориса Ганджековича, проходившем в хорватском Загребе в рамках Континентальной лиги (World Athletics Continental Tour).

Вице-чемпионка мира единственная из спортсменок преодолела планку на высоте 1,93 метра и завоевала "золото". "Серебро" и "бронза" достались австрийке Николе Макдермотт и шведке Эрике Кинси.

Напомним, что ранее 22-летняя уроженка Бахмута уступала украинке Ярославе Магучих первую ступень пьедестала на этапах "Бриллиантовой лиги" в Монако и Стокгольме. Вместе с тем Левченко опередила 18-летнюю соотечественницу на престижном турнире в немецком Дессау.

В феврале этого года Юлия Левченко, которая считается одной из самых красивых украинских спортсменок, а личный рекорд прыжка равен 202 см, получила серьезную травму колена во время зимнего чемпионата Украины в Сумах.

Ранее сообщалось, что украинские легкоатлетки завоевали все три награды на турнире в Эстонии.