Во Львове спасли девочку, которая вдохнула гвоздь [ Редактировать ]
Во Львове, в ночь на 21 ноября, медикам удалось спасти девочку, которая вдохнула канцелярский гвоздь. Об этом сообщает zaxid.net.
Как выяснилось, девочка с подружками устроила вечеринку, одна из участниц которой вдохнула канцелярский гвоздь, который почему-то держала во рту. К несчастью, металлический предмет застрял в бронхах.
Медики Ходоровской городской больницы оказались бессильны, и "скорая" отвезла ребенка в "Охматдет".
По данным zaxid.net, оперировать ребенка взялся детский хирург Александр Колодий.
Это было ювелирное вмешательство, ведь диаметр трахеи ребенка составляет всего 8 мм и работать там щипцами крайне непросто. Тем не менее вынуть канцелярский гвоздь удалось без осложнений.
Во время операции оказалось, что пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала.
На данный момент ребенка уже выписали.
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