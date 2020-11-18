Во Львове задержали группировку, которая крала деньги из офисов и банкоматов. Всего зафиксировано минимум восемь эпизодов краж. Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что группа из четверых жителей Львовской области в возрасте от 29 до 51 года занималась кражей из офисов, магазинов и банкоматов. Работала банда исключительно ночью, используя современные устройства для глушения и поиска радиосигналов. Также, при подготовке краж они использовали разные автомобили, которые после "операций" продавали или отдавали на разборку для запчастей.

Пока правоохранительные органы установили причастность банды к восьми кражам во Львовской, Тернопольской и Волынской областях на общую сумму 3,5 миллиона гривен.

Утром в среду, 18 ноября, были задержаны все участники группировки. Двое из них пытались бежать при задержании.

Во время 20 обысков изъяты спецтехника и прочие средства для осуществления краж, ювелирные изделия, иностранные автомобильные номера, автомобили подозреваемых и прочие доказательства деятельности.

Организатор и его трое соучастников были доставлены в Галицкий райсуд Львова для избрания меры пресечения. Их подозревают по части 3, части 4, части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (осуществление преступления в составе организованной группы).

Ранее в Николаевской области женщина обокрала медиков во время операции.