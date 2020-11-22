В Одессе случился масштабный пожар на автостоянке (фото) [ Редактировать ]
В Приморском районе Одессы ночью произошло возгорание транспортных средств на автостоянке. Об этом сообщает ГСЧС.
Огонь уничтожил два автобуса VanHoolи и эвакуаторVolkswagen. В результате пожара один мужчина получил незначительные ожоги.
Фото: ГСЧС
В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 кв. м, салон второго автобуса на площади 5 кв. м и салон грузового автомобиля на площади 2 кв. м. В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности мужчина 1965 г.р., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Отмечается, что возгорание на площади в 22 кв.м. локализовали. К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и три единицы техники. Причина возникновения огня и нанесенный ущерб устанавливаются.
Фото: ГСЧС
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