В Киеве случился масштабный пожар на яхте (видео) [ Редактировать ]
Фото: ГСЧС Украины
Возле столичного Жукового острова на Днепре загорелась яхта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Огонь охватил судно на расстоянии 250 метров от берега. Для тушения пожара были направленны катера с водой.
По прибытию было установлено, что на ориентировочной расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожарные ликвидировали пожар.
По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал. Люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.
Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева затонула яхта. В результате происшествия пострадавших на судне не выявлено.
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