Возле столичного Жукового острова на Днепре загорелась яхта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил судно на расстоянии 250 метров от берега. Для тушения пожара были направленны катера с водой.

По прибытию было установлено, что на ориентировочной расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожарные ликвидировали пожар.

По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал. Люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева затонула яхта. В результате происшествия пострадавших на судне не выявлено.