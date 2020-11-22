Украинский спортсмен поставил ошеломительный европейский рекорд [ Редактировать ]
Украинский пловец Михаил Романчук побил рекорд Европы, который удерживался на протяжении 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
24-летний спортсмен, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions, в заплыве на 800 метров вольным стилем финишировал первым со временем 7:25,73.
Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал французу Яннику Аньелю, который поставил его в 2012 году и составлял 7:29,17 секунд, что стало на 3,5 секунды дольше новопоставленного достижения.
Ранее мы писали, что Михаил Романчук на дистанции в 400 метров вольным стилем установил новый рекорд в клубных соревнованиях.
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