Украина обновила многолетний рекорд в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает ukrsport.info.

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Отмечается, что в этом сезоне наша страна будет представлена двумя клубами в групповом раунде Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На этой стадии страну представят "Шахтер" и "Динамо".

Ранее мы писали о том, что Шевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи.