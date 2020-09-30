Украина обновила многолетний рекорд в Лиге чемпионов [ Редактировать ]
Лига чемпионов/ Фото: gazeta.ru
Украина обновила многолетний рекорд в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает ukrsport.info.
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Отмечается, что в этом сезоне наша страна будет представлена двумя клубами в групповом раунде Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.
На этой стадии страну представят "Шахтер" и "Динамо".
Ранее мы писали о том, что Шевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи.
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