Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Об это сообщает НОК Украины.

Рекорд был установлен в шестом туре клубных соревнований International Swimming League, где украинец представляет итальянскую команду Aqua Centurions.

В заплыве украинец стал третьим с результатом 3:39,63.

Предыдущий рекорд также принадлежал Романчуку - на Кубке мира в 2016 году он проплыл за 3:39,69.