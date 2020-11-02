Украинский пловец установил новый рекорд [ Редактировать ]
Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Об это сообщает НОК Украины.
Рекорд был установлен в шестом туре клубных соревнований International Swimming League, где украинец представляет итальянскую команду Aqua Centurions.
В заплыве украинец стал третьим с результатом 3:39,63.
Предыдущий рекорд также принадлежал Романчуку - на Кубке мира в 2016 году он проплыл за 3:39,69.
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