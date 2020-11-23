В Украине увеличивается количество инфицированных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в течении недели в стране зафиксировали ровно 90 тысяч случаев подтвержденного заболевания.

Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тыс. 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе.

Также глава Минздрава добавил, что некоторые регионы получили патовую ситуацию с заполненностью медучреждений в вязи с напряжением.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрировали 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.