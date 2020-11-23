В Украине "скачет" заболеваемость коронавирусом: последние данные [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за период эпидемии болезнь лабораторно подтвердили у 635 689 человек. 291 060 - выздоровели, еще 11 075 граждан умерли (124- за минувшие сутки).
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