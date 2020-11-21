В пятницу, 20 ноября, в эфире ток-шоу "Мир или Война" на телеканале "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 7 декабря планируется подписание договора с COVAX о поставке первой партии вакцины от коронавируса в Украину.

Мировое соглашение COVAX подразумевает выделение определенного количества вакцины для разных стран, в зависимости от населения. Украина получит вакцину бесплатно для 20% населения, то есть, восемь миллионов доз.

Получать мы будем в следующем году, думаю, что это будет первый квартал. Ну, по крайней мере, или второй. Первое - это инициатива COVAX. У нас подписание документов до 7 декабря. 7 декабря должно быть подписание документов о получении этих вакцин. Мы находимся на стадии подписания с компаниями Moderna, Phizer, AstraZeneca и другими. Наша позиция - со всеми мы должны подписывать соответствующие документы и получать то количество доз, которое будет предоставлено ​​Украине.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19. Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.