Про це, з посиланням на власні джерела, повідомило видання "Нью-Йорк Таймс".

Новим державним секретарем США стане Ентоні Блінкен. А радником з нацбезпеки - Джейк Салліван. Про це, з посиланням на власні джерела, повідомило видання "Нью-Йорк Таймс".

Обидва перебувають у дружніх стосунках з Джо Байденом і підтримували його під час виборчої кампанії. Церемонія інавгурації обраного президента відбудеться 20 січня. Традиційно вона включає присягу і промову перед Капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі.

Наразі тривають перемовини з представниками партій, як зробити процедуру максимально безпечною з огляду на пандемію.