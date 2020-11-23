В США назвали ім'я нового держсекретаря [ Редактировать ]
Новим державним секретарем США стане Ентоні Блінкен. А радником з нацбезпеки - Джейк Салліван. Про це, з посиланням на власні джерела, повідомило видання "Нью-Йорк Таймс".
Обидва перебувають у дружніх стосунках з Джо Байденом і підтримували його під час виборчої кампанії. Церемонія інавгурації обраного президента відбудеться 20 січня. Традиційно вона включає присягу і промову перед Капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі.
Наразі тривають перемовини з представниками партій, як зробити процедуру максимально безпечною з огляду на пандемію.
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