Ракета Илона Маска вывела на орбиту летающий домик (фото) [ Редактировать ]
Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутник Sentinel-6 Michael Freilich, сконструированный в виде домика.
Falcon 9 стартовала с космического стартового комплекса-4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, сообщает NASA.
Океанографический спутник Sentinel-6 Michael Freilich назван в честь океанографа Майкла Фрайнлиха, который изучал в NASA техногенное воздействие человека на Землю. Спутник будет наблюдать за мировым океаном и движением береговых линий в контексте изменений климата.
Ранее сообщалось, что SpaceX отправил в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.
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