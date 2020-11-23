Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутник Sentinel-6 Michael Freilich, сконструированный в виде домика.

Falcon 9 стартовала с космического стартового комплекса-4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, сообщает NASA.

Океанографический спутник Sentinel-6 Michael Freilich назван в честь океанографа Майкла Фрайнлиха, который изучал в NASA техногенное воздействие человека на Землю. Спутник будет наблюдать за мировым океаном и движением береговых линий в контексте изменений климата.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправил в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.