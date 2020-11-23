В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов. В нем депутаты просят проверить на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Парламентарии просят проверить на соответствие Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2" от 22 июля 2020 № 641 с изменениями.

Отмечается, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Конституции Украины. Кроме того, вопросы, затронутые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности жизни и здоровья граждан.

Ранее Степанов рассказал, что эффект от карантина выходного дня будет виден к 1 декабря.