Эффект от карантина выходного дня будет виден к 1 декабря - Степанов [ Редактировать ]
Эффективность карантина выходного дня в Украине можно будет оценить к 1 декабря. Тогда будет понятно, сработали ли ограничения в этом виде.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.
Он также отметил, что, в сравнении с выходными днями 14-15 ноября, в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.
Ранее сообщалось, что коронавирус массово "укладывает" украинцев на больничные койки.
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