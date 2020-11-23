Эффективность карантина выходного дня в Украине можно будет оценить к 1 декабря. Тогда будет понятно, сработали ли ограничения в этом виде.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

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"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.

Он также отметил, что, в сравнении с выходными днями 14-15 ноября, в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.

Ранее сообщалось, что коронавирус массово "укладывает" украинцев на больничные койки.