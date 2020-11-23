Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской облгосадминистрации. Еще одним указом Зеленский освободил Сергея Пахольчука от выполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

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Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области.