В Министерстве инностранных дел Украины, 22 ноября, на должность спикера МИД Украины был назначен дипломат Олег Николенко, работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Facebook.

"Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД", - отметил Олег Николенко.

Стоит отметить, что в 2008 году Николенко прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.

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После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Напомним, ранее министр иностранных дел Кулеба назвал дату проведения саммита Крымской платформы.