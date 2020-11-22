В МИД Украины назначили нового спикера [ Редактировать ]
В Министерстве инностранных дел Украины, 22 ноября, на должность спикера МИД Украины был назначен дипломат Олег Николенко, работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН. Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в Facebook.
"Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД", - отметил Олег Николенко.
Стоит отметить, что в 2008 году Николенко прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.
После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
Кроме того, Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.
Напомним, ранее министр иностранных дел Кулеба назвал дату проведения саммита Крымской платформы.
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