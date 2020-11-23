Зеленский вывел Украину из очередного договора СНГ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский поддержал выход Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ). Глава государства сегодня подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отметили в ОП, выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.
"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - пояснили у президента.
Ранее Владимир Зеленский встретился с участниками трех революций.
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