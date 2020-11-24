Snapchat запустили серьезного соперника TikTok [ Редактировать ]
Приложение Snapchat запустило конкурента TikTok под названием Spotlight. Об это пишет techcrunch.
Функция будет доступна внутри приложения и совмещает в себе алгоритмы для подбора наиболее интересного контента, который будет отображаться пользователям на индивидуальной основе
Отмечается, что Snapchat учли негативные факторы и выключили функцию комментариев под роликами, а также можно загружать видео, длительностью до 60м секунд, дополняя их визуальными эффектами и музыкой из собственной библиотеки сервиса. Приложение доступно для платформ на базе Android и iOS в 11 странах.
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