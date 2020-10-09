TikTok заблокируют еще в одной стране [ Редактировать ]
Источник: соцсети
В Пакистане хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть TikTok на территории страны. Об этом сообщает Reuters.
Данную информацию агентству подтвердили сразу три анонимных источника среди топ-чиновников. Официально о запрете должны объявить через пару часов.
Гнев властей мусульманской страны вызывает засилье "аморального" и "непристойного" контента, который они не в силах контролировать, чтобы оградить от него пользователей, особенно молодежь.
Напомним, что TikTok уже заблокирован в Индии. Власти приняли решение о блокировке 59 китайских мобильных приложений, "наносящих вред суверенитету, обороноспособности и целостности Индии, безопасности государства и общественного порядка".
В августе ультиматум владельцам TikTok выдвинул президент США Дональд Трамп. Владельцем китайского приложения должна стать американская компания, иначе TikTok будет запрещен в США. Трамп обосновывал свое требование угрозой национальной безопасности США.
В итоге компании Oracle и Walmart договорились выкупить американский сегмент TikTok у китайской компании ByteDance за $12 млрд.
TikTok появился в 2018 году и является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.
В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.
Ранее сообщалось, что Instagram запустил аналог TikTok под названием Reels, а YouTube - аналогичное приложение Shorts для 15-секундных видео, снятых на мобильные телефоны.
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