Во вторник, 24 ноября, возле села Лютеж Вышгородского района Киевской области во время съемок фильма разбился Lamborghini. Об этом сообщает УНИАН.

Авария произошла на дороге, ведущей через лес к дачному массиву. Спортивный автомобиль разогнался до 200 км/час, при этом съемка велась изнутри машины, однако водитель не справился с управлением на скользкой дороге, его занесло и он врезался в деревья.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. В результате удара разбита передняя часть автомобиля. На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Украине появился суперкар Lamborghini за 15 миллионов.