В Ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ.

Как сообщают в МВД, таких автомобилей от итальянского производителя в мире насчитывается около тысячи. Его стоимость - почти 15 млн грн. Объем двигателя - 6,5 литра, спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/час менее, чем за три секунды.

Машина имеет уникальный нефритовый цвет. Имя владельца не разглашается.

Ранее сообщалось, что Lamborghini показал уникальный суперкар будущего - Terzo Millennio.