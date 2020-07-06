В Украине появился суперкар Lamborghini за 15 миллионов (фото) [ Редактировать ]
В Ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ.
Как сообщают в МВД, таких автомобилей от итальянского производителя в мире насчитывается около тысячи. Его стоимость - почти 15 млн грн. Объем двигателя - 6,5 литра, спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/час менее, чем за три секунды.
Машина имеет уникальный нефритовый цвет. Имя владельца не разглашается.
Ранее сообщалось, что Lamborghini показал уникальный суперкар будущего - Terzo Millennio.
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