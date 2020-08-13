Мужчина разбил Lamborghini друга и сбежал (видео) [ Редактировать ]
Житель Испании одолжил у друга Lamborghini Huracan Performante стоимостью 235 тысяч евро и разбил его в городе Уэльва на юго-западе страны. Водитель не справился с управлением и врезался на большой скорости в стену подстанции электроснабжения.
Об этом сообщает Daily Mail.
В салоне ярко-зеленого суперкара находилось два человека. Они скрылись с места аварии. Однако позже полиция нашла их в больнице, куда они обратились с незначительными травмами.
В настоящий момент водитель, имя которого не раскрывается, задержан за вождение с нарушением правил. По делу ведется расследование.
Полиция допрашивает владельца Lamborghini и виновников ДТП.
Ранее сообщалось, что предприниматель купил Lamborghini на зарплаты своих работников.
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