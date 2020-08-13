Житель Испании одолжил у друга Lamborghini Huracan Performante стоимостью 235 тысяч евро и разбил его в городе Уэльва на юго-западе страны. Водитель не справился с управлением и врезался на большой скорости в стену подстанции электроснабжения.

Об этом сообщает Daily Mail.

В салоне ярко-зеленого суперкара находилось два человека. Они скрылись с места аварии. Однако позже полиция нашла их в больнице, куда они обратились с незначительными травмами.

В настоящий момент водитель, имя которого не раскрывается, задержан за вождение с нарушением правил. По делу ведется расследование.

Полиция допрашивает владельца Lamborghini и виновников ДТП.

Ранее сообщалось, что предприниматель купил Lamborghini на зарплаты своих работников.