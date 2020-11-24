Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров (на фото) покинет свой пост и возглавит областной совет. Об этом пишет в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола.

Его место может занять Анатолий Полосков - директор винодельческой компании "Шато Чизай". Он уже проходит спецпроверку, как кандидат на пост главы Закарпатской ОГА.

По данным информированных источников, на которых ссылается Глагола, Полоскова могут назначить губернатором Закарпатья на заседании правительства уже в среду, 25 ноября.

Кандидатуру Анатолия Полоскова уже рассматривали на должность председателя Закарпатской ОГА полтора года назад, но тогда решили назначить Игоря Бондаренко. Он продержался на этом посту 5 месяцев.

Нынешний председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, скорее всего, возглавит Закарпатский областной совет. Голоса за такое назначение, по имеющейся информации, уже собрали.

Напомним, что Петрова назначили главой Закарпатской ОГА 23 апреля 2020 года. С 2017-го по 2019 год он занимал пост руководителя Департамента контрразведки СБУ. В августе 2019 года возглавил управление СБУ в Кировоградской области. 17 апреля Владимир Зеленский уволил Петрова с этого поста.

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