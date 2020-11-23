Результаты выборов: кто стал мэром в Ужгороде, Славянске и Бердянске [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра.
Уже известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске, сообщает ЦИК в Facebook.
Так, в Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.
В Славянске также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.
В Бердянске во втором туре выборов победил представитель политической партии "За майбутнє". За Валерия Баранова проголосовали 49,98% избирателей.
Ране сообщалось, что в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.
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