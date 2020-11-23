Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра.

Уже известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске, сообщает ЦИК в Facebook.

Так, в Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.

В Славянске также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

В Бердянске во втором туре выборов победил представитель политической партии "За майбутнє". За Валерия Баранова проголосовали 49,98% избирателей.

Ране сообщалось, что в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.