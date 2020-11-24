Порожні рахунки Держскарбниці та цілковита невизначеність з міжнародними партнерами. Україна буквально - на роздоріжжі. Грошей на виплати немає, а на кредити цього року, вочевидь, не варто чекати.

Бюджету немає, антикорупційне законодавство - "на паузі", податкова реформа - за подвійними стандартами. Транш МВФ стає дедалі примарнішим. Принаймні, надія отримати його до кінця року. Про те, що грошей не буде, напередодні повідомив радник глави Офісу Президента, ексміністр економіки Тимофій Мелованов. А вже вранці - критична доповідь МВФ щодо податкових змін в Україні, як-от ідея запровадити податок на виведений капітал.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

То что транша не будет в этом году - было давно ясно.

Хто найбільше зацікавлений у цьому кредиті, на думку експертів?

Олексій Кущ, економіст:

Для наших политических элит, которые через сотрудничество с МВФ легитимизируются в западном финансовом мире.

І це попри оптимістичні заяви президента. Минулого тижня Володимир Зеленський говорив з очільницею МВФ Кристаліною Георгієвою телефоном. І за результатами відзвітував: мовляв, усі структурні маяки для перегляду програми МВФ Україна виконала.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Даже сам министр финансов говорил, что мы выполнили 4 пункта из 10.

Без кредиту МВФ Україна не зможе перекрити частину дефіциту бюджету, - кажуть економісти. Утім, водночас, не радять перебільшувати значущості прихильності МВФ. Як і вагомості саме цього траншу - 700 млн доларів.

Олексій Кущ, економіст:

Дефицит бюджета 300 млрд грн, 2 млрд мы уже получили и они пошли на покрытие дефицита. В сентябре мы должны были получить еще 700 млн долларов - это порядка 20 млрд грн. 20 млрд по сравнению с 300 млрд дефицита - это не та сумма, которая может сорвать выполнение бюджета.

Тобто зарплати, пенсії українці отримають. І гривня втримається на своїх теперішніх позиціях. Але на цьому все, - кажуть експерти. Держказначейство вже працює в режимі картотеки. Уперше за 10 років держскарбниця порожня і грошей ледь вистачає на повноцінне фінансування соціально захищених статей, - стверджує колишній заступник міністра фінансів Павло Кухта.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Нам не так нужны деньги МВФ, нам нужен сигнал, что сотрудничество разморожено. Если миссия в этом году приедет, украинской власти удастся выполнить домашнее задание - то мы сможем привлечь средства ЭС банка и выйти на рынок внешних заимствований. В мире много денег. Сейчас только сигнала не хватает, чтобы нам легко дали 2-3 млрд долларов.

Потрібен конкретний план, який може продемонструвати Україна, - вважає експерт.

Тим часом у Мінфіні закликають не панікувати і доповідають: у переговорах із кредиторами є прогрес. Держбюджет, за словами Сергія Марченка, з МВФ майже узгодили.

Відкорегований кошторис країни вже готують подати на розгляд уряду. Раніше у парламенті дату ухвалення держбюджету призначали на 25 листопада. Але без реанімування і запуску антикорупційних механізмів - навіть узгодженого фіндокумента може не вистачити для повернення місії в Україну.