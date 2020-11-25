Практически все люди сталкивались с ощущением, когда "горят" уши. Согласно приметам, это может значить что-то очень важное. Причем трактование данного ощущения разнится в зависимости от дня недели, а иногда - и от времени суток, пишет amurmedia.ru.

Понедельник. Если уши горят утром, то это свидетельствует о приближении неурядиц на работе, в бизнесе. Вполне возможно, что в ближайшие пару дней судьба может подкинуть неприятные сюрпризы, связанные с деньгами, так что следует к этому по возможности подготовиться. Когда уши горят вечером, это говорит о том, что вас могут в ближайшее время обмануть люди, от которых вы этого никак не ожидаете.

Вторник. Если горит левое ухо, значит, что кто-то вас вспоминает. Правое ухо горит к денежной прибыли, удачным покупкам и успехам в работе. Это значит, что в этот день любое дело будет спориться, и решатся даже те проблемы, к которым страшно было подступиться раньше.

Среда. В среду уши горят у людей, которые что-то забыли. В таких случаях желательно сосредоточиться и постараться вспомнить, каковы были ваши планы на этот день, и не упустили ли вы чего-то. Если горит только левое или правое ухо, это может означать, что в вас влюблены или могут влюбиться. Согласно приметам, это может произойти в среду или на следующий день.

Четверг. Если уши горят утром, это сулит большие позитивные перемены в любой из сфер жизни в обозримом будущем. Уши горят ближе к вечеру - это может говорить о внезапной смене планов. Вполне вероятно, что это пойдет вам только на пользу. Вселенная внесет свои коррективы в вашу жизнь до конца недели.

Пятница. Утром уши горят к большой ссоре, к конфликтам на работе и дома, к встрече с неприятными людьми. Тратить свои силы и нервы на выяснение отношений не стоит. Нужно проявить осторожность и выдержку. Вечером уши могут гореть, если близятся неурядицы и сложные дилеммы.

Суббота. Левое ухо горит и краснеет к большой удаче в деньгах. Правое сигнализирует о нехватке сил, снижению продуктивности. Когда в субботу горят оба уха одновременно, это значит, что о вас распускают слухи.

Воскресенье. По воскресеньям уши горят, если по человеку кто-нибудь очень сильно скучает. Обычно об этом говорит покрасневшее левое ухо. Правое ухо горит к необдуманным поступкам. Вы можете навредить сами себе, если сделаете поспешные выводы, потратите деньги на то, что вам не нужно, кому-то нагрубите и так далее.

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