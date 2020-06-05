Две новости: почему большинство выбирают плохое известие [ Редактировать ]
Канадские психологи выяснили причину, по которой большинство людей из двух новостей выбирают худшую.
Об этом пишет Wiley Online Library.
По информации, в социальной сети был размещен пост, в котором были ссылки о выходе на пенсию. В одной записи был вопрос, желаю тли респонденты узнать больше о надбавках, а в другом – беспокоиться ли они о предстоящей пенсии.
Отмечается, что психологи выяснили: людям по душе именно отрицательная информация, так как чем больше затягивается процесс познания правды, тем больше усугубляются в человеке негативные эмоции и он хочет пережить их как можно скорее.
Ранее мы писали о том, почему люди чаще всего умирают в 4 утра. Для этого исследователи провели соответствующие исследования.
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