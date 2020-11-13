Пятница 13-е: главные запреты, праздники и приметы дня [ Редактировать ]
В пятницу в последний раз в этом году выпадает 13 число. 13 ноября отмечают Всемирный день доброты и Международный день слепых.
Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.
Что нельзя делать в пятницу 13-го:
- нельзя начинать новые дела – это плохой день для начинаний;
- уходя откуда-то в пятницу 13, не оглядывайтесь и не возвращайтесь, даже если что-то забыли;
- знающие люди особенно не советуют выходить замуж и жениться в такой злополучный день;
- также не стоит отправляться в дальние путешествия;
- плохая идея покупать или продавать недвижимость в этот день;
- в пятницу 13 категорически запрещается стоять под лестницей;
- не стригите в этот злополучный день волосы и ногти;
- также нельзя красить волосы в рыжие оттенки;
- в пятницу 13 не надевайте одежду коричневого цвета;
- перестилать постельное белье - плохая примета в этот день;
- ни в коем случае не чертыхайтесь, а также не произносите слово "свинья".
- остерегайтесь черных котов, перебегающих вам дорогу, а также людей с пустыми ведрами - хотя они предрекают неприятности и в другие дни;
- ложась спать в пятницу 13, не смотрите долго в зеркало.
Народные приметы на 13 ноября
- В народе 13 ноября, почитаются Спиридон и Никодим.
- Этот период считался благоприятным для охоты и рыбалки, как раз начинался зимний сезон. А охотники и рыболовы пользовались особым почетом у людей.
- Также в этот день переводили кур в зимние закуты, отбраковывая старых и ослабленных птиц.
- На столе обычно бывали разные блюда из дичи, рыбы, курятины.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.
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