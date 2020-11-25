Кабинет министров Украины продлил пошлины на российские товары еще на год. Соответствующие изменения в постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" правительство внесло на заседании 25 ноября.

Документ продлевает до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины по отношению к импорту товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация.

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины. Также с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает торговое представительство в Украине.