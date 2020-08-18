Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации. Они будут действовать до конца года.
Соответствующее постановление от 17 августа опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, для защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях вводятся следующие пошлины (независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров):
- для тяжелых дистиллятов (дизельное топливо) - 4%;
- для сжиженных газов - 3%;
- для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.
При этом, в случае невозможности достоверно установить страну происхождения, вышеуказанные товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины.
Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.
Ранее сообщалось, что Украине повысили стоимость импортного газа.
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