Кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации. Они будут действовать до конца года.

Соответствующее постановление от 17 августа опубликовано на правительственном портале.

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Согласно документу, для защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях вводятся следующие пошлины (независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров):

для тяжелых дистиллятов (дизельное топливо) - 4%;

для сжиженных газов - 3%;

для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.

При этом, в случае невозможности достоверно установить страну происхождения, вышеуказанные товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины.

Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Украине повысили стоимость импортного газа.