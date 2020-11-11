В августе соглашение о торговых представительствах аннулировали Источник: Укринформ

Российское правительство ликвидирует торговые представительства в Литве и Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С предложением о закрытии торговых представительств в сентябре выступил российское Министерство промышленности и торговли. Решение по Украине связано с принятием Киевом 17 августа постановления, прекращающего действие межправительственного соглашения с России о взаимном учреждении торгпредств.

Этот документ действовал с октября 1992 года, однако по словам замглавы МИДа Эмине Джапаровой "потерял свое практическое значение".

С конца февраля 2020 обязанности торгового представителя России в Украине исполнял Андрей Бабко. До этого должность была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Правительство России также сочло "неперспективной" работу торгового представительства в Литве. После закрытия у России останутся торгпредства в 58 странах.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли с Украиной в январе-августе 2020 года сократился на 41,5% - до $4,843 млрд.

Ранее сообщалось, что Кабмин разорвал несколько соглашений в рамках СНГ.