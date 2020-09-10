В Мариуполе женщина, на которую полиция составила постановление за нарушение правил дорожного движения, съела копию документа. Соответствующее видео показала пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что женщину остановили за то, что она ехала не пристегнутой в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала есть документ.

Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 грн, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок.

В полиции призвали водителей пользоваться средствами пассивной безопасности.

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