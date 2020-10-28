Раньше копы могли тормозить "евробляхи" только за нарушение ПДД Источник: Национальная полиция Украины

Кабинет министров внес изменения в Положение о Национальной полиции, согласно которым, патрульные будут разыскивать транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 30 дней и не зарегистрированные, а также принимать против них соответствующие меры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в первую очередь, эта часть постановления будет касаться так называемых "евроблях".

Пункт 4 Положения о Нацполиции дополнен следующими подпунктами:

выявляет транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток и не зарегистрированные в Украине в установленные законодательством сроки;

принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых нарушены следующие установленные Таможенным кодексом Украины ограничения, как нарушение сроков ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, использования для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, передача транспортных средств во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившими их на таможенную территорию Украины или не помещавших в таможенный режим транзита, а также принимает меры для выявления неправомерной разкомплектации таких транспортных средств.

Ранее полицейские могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые - накладывали взыскание.

Напомним, с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4172, предусматривающий налоговые льготы для владельцев "евроблях". Авторы документа предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украину льготников и владельцев машин на иностранных номерах, которые ввезли до 1 сентября 2020 года.